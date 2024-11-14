Назначенный ищбранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря Марко Рубио собирается обеспечить мир с позиции силы и ставить интересы страны на первый план.

Об этом в четверг, 14 ноября, он написал на своей странице в соцсети Х.

— Будучи государственным секретарем, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего, — подчеркнул Рубио.

Также он добавил, что ждет поддержки в сенате США, где его утвердят на новом посту.

«Радикальный ястреб». В РФ оценили выдвижение Марко Рубио на пост госсекретаря США

По мнению Трампа, Рубио — уважаемый лидер и мощный голос свободы, который станет сильным защитником нации, настоящим другом союзникам и бесстрашным воином, который никогда не уступит противникам.

Кроме этого, стало известно, что Трамп выбрал человека на пост директора Национальной разведки. Ей станет Тулси Габбард член Палаты представителей от демократов.К тому же, избранный президент предложил пост советника по нацбезопасности члену Палаты представителей Майку Уолтцу.