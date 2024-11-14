ФБР провело обыск у директора агентства, предсказавшего победу Трампа

Директор букмекерского агентства, предсказавшего победу Дональда Трампа на выборах президента США, подвергся преследованиям со стороны ФБР. Об этом сообщает газета The New York Post.

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По информации издания, ранним утром 13 ноября агенты ФБР ворвались в квартиру генерального директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана, разбудили его и потребовали отдать им для изучения смартфон и другие электронные устройства. Источник, предоставивший NYP эти сведения, назвал случившееся "грандиозным политическим спектаклем в худшем его проявлении" и отметил, что ФБР могло обратиться за любым из изъятых предметов к адвокату 26-летнего Коплана. О причинах рейда владельцу агентства ничего не сообщили, но собеседник издания полагает, что это было политическое возмездие за то, что Polymarket, в отличие от традиционных социологических опросов, точно предсказало легкую победу Трампа над вице-президентом Камалой Харрис.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.