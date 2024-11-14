Джонсон может вновь стать спикером палаты представителей

Республиканцы в палате представителей США единогласно поддержали кандидатуру действующего спикера Майка Джонсона на переизбрание на эту должность в новом составе нижней палаты Конгресса. Об этом сообщает Axios.

По данным портала, Джонсон победил в номинации, «не встретив сопротивления, несмотря на угрозы сторонников жесткой линии выдвинуть другого кандидата». Отмечается, что значительную роль в этом сыграл избранный президент Дональд Трамп, который за закрытыми дверьми заявил «об абсолютной поддержке» действующего спикера.

Окончательное голосование по кандидатуре Джонсона состоится 3 января, когда палата представителей нового созыва приступит к работе. Для того, чтобы переизбраться на пост, ему потребуется 218 голосов в свою поддержку.