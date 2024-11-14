Команда Трампа начала составлять списки офицеров Пентагона на увольнение

Переходная команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть отправлены в отставку после инаугурации политика. Об этом написало агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Так, в числе первых, кто может лишиться своей должности в скором времени, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Также ожидается, что будут уволены офицеры, связанные с бывшим председателем КНШ ВС США Марком Милли, который занял эту должность во время первого президентского срока республиканца в сентябре 2019 года, и покинул ее в сентябре 2023 года.

Как пишет агентство, от выполнения обязанностей будут отстранены «многие офицеры». В то же время опрошенные агентством бывшие и действующие американские чиновники считают, что «крупная перестановка» маловероятна, поскольку она не является необходимой и нарушила бы деятельность Пентагона.

Ранее газета The New York Times написала, что американский спецпрокурор Джек Смит, который вел расследование двух уголовных дел против Дональда Трампа, заявил о намерении уйти в отставку.

В свою очередь, издание Business Insider писало, что Трамп, пользуясь полномочиями президента США, может «помиловать себя» и избежать уголовного преследования.