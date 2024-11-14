Прокуратура Парижа запросила для Марин Ле Пен пять лет тюрьмы

Прокуратура Парижа предложила приговорить лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к пяти годам тюремного заключения и лишить ее права избираться. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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"Обвинение требует пять лет лишения свободы. А также штраф в размере 300 тысяч евро", - говорится в материале.

В суде прокурор заявил, что Ле Пен нужно осудить "за отвлечение миллионов евро из фондов Европейского союза на создание платформы во Франции".

Телеканал уточнил, что решение по делу главы ультраправого "Национального объединения" в ближайшие месяцы суд не вынесет, однако она все равно рискует пропустить следующие президентские выборы во Франции, которые пройдут в 2027 году.

Напомним, расследование в отношении деятельности Ле Пен и ее партии началось еще в июне 2014. Поводом для него послужила информация Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию о превышении установленного законом лимита расходов на "раскрутку" кандидата. По мнению следствия, штаб Ле Пен мог неправомерно воспользоваться компенсацией государства, которую предоставляли командам выдвиженцев.

Судебный процесс над Ле Пен начался 30 сентября. Вместе с ней на скамье подсудимых еще 23 члена партии. Общий ущерб от их действий оценивается в 6,8 миллиона евро.