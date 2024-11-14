Боррель: избрание Трампа показало, что правда может быть переменчивой

Избрание на пост президента США Дональда Трампа показало, что правда может быть "очень переменчивой". Об этом на тематических слушаниях в Европарламенте заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

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По мнению Борреля, приход к власти Трампа приведет к глубоким изменениям в отношениях между Евросоюзом и США.

"Вообще, это изменит наше отношение к правде, которая оказалась очень переменчивой", — сказал Боррель, не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

Из слов Борреля можно понять, что он не слишком доверяет Трампу. Он пояснил, что не знает, какие действия предпримет новый президент США, но отметил, что ситуация, когда политик в предвыборной гонке обещает одно, а после делает другое, не нова. Жозеп Боррель покинет пост главы европейской дипломатии 1 декабря.

Его место займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она уже заявила, что в своей работе, главным образом, планирует сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, а также на поддержке Украины.