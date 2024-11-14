NYT: для Киева гарантии безопасности важнее территорий

На будущих переговорах по мирному урегулированию на Украине гарантии безопасности будут иметь для Киева большее значение, чем территориальная целостность страны. Об этом со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников пишет The New York Times. Издание напоминает, что до сих пор украинские власти были непреклонны в вопросе возвращения потерянных во время конфликта территорий под свой контроль. Однако теперь настроения поменялись.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все равно второй вопрос, — сказал чиновник, говоривший с NYT на условиях анонимности. — Первый вопрос — это гарантии безопасности".

В статье отмечается, что Украина, по-видимому, придерживается такого подхода, чтобы оправдать любую возможную сделку, в результате которой Россия сохранит контроль над перешедшими к ней территориями. 13 ноября в офисе Зеленского снова заявили об отказе от переговоров с РФ. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны.