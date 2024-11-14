Боррель: после избрания Трампа ЕС не должен быть испуган, как заяц

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Евросоюз показать, что он не парализован "как заяц в свете фар" избранием на пост президента США Дональда Трампа. Об этом политик заявил на тематических слушаниях в Европарламенте, сообщает ТАСС.

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По словам Борреля, сейчас невозможно сказать, что сделает президент Трамп после вступления в должность — но Европа "должна быть готова к тому, что грядет".

"Мы должны быть спокойны и бдительны, мы не должны производить впечатление, что парализованы, как заяц в свете фар машины. Мы должны показать, что мы не напуганы", — сказал Боррель.

Он выразил мнение, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США скажется на Евросоюзе и приведет к политическим и социальным изменениям. В целом же "решение американских избирателей" наложит отпечаток на глобальную ситуацию во всем мире, а последствия избрания Трампа президентом США "почувствует поколение его внуков".

Жозеп Боррель покинет пост главы европейской дипломатии 1 декабря. Его место займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она уже заявила, что в своей работе она, главным образом, планирует сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем, а также на поддержке Украины.