Боррель: Европа не должна позволить России выиграть на Украине

У ЕС нет времени строить новую архитектуру безопасности в Европе на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США и ситуации на Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, нужно работать в тех обстоятельствах, которые уже сложились. Он призвал поддерживать Киев, чтобы не дать Москве победить. Между тем некоторые лидеры стран ЕС признают неизбежность переговоров по украинскому конфликту, считая, что их результат окажет влияние на весь мир.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и тяжёлую ситуацию на Украине, вопрос о создании новой архитектуры безопасности в Европе не стоит.

«Вопрос здесь не в том, чтобы строить новую структуру. Это заняло бы слишком много времени, а у нас столько времени нет. Мы можем использовать то, что имеем», — сказал он на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

По его мнению, Евросоюз слишком медлителен в принятии каких-либо внешнеполитических решений, включая поддержку Украины.

«Это вопрос наличия политической воли для использования того, чем мы располагаем», — заметил дипломат.

У европейцев должен быть свой план в отношении дальнейшего содействия Украине без оглядки на США, уверен Боррель. Невозможно и дальше заявлять о поддержке Киева, «не имея при этом соглашения о том, что это будет сделано при любом сценарии», заявил глава евродипломатии.

Он подчеркнул, что сегодня сложилась сложная дипломатическая обстановка, однако Европа не должна позволить России выиграть в этом конфликте.

«Нам нужно рассмотреть сценарий, при котором наша поддержка (Киева. — RT) должна будет увеличиться», — подчеркнул Боррель.

В преддверии нового мирового порядка

Между тем всё больше глав стран ЕС отмечают перспективу ускоренного завершения украинского конфликта в связи со скорым приходом Трампа к власти в США. В частности, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth 8 ноября. По его словам, растёт число тех, кто «осторожно, но задумывается о том, что надо приспособиться к новой ситуации».

В Финляндии полагают, что сделку по Украине избранный американский президент может провести ещё до инаугурации. Такое мнение в интервью Bloomberg 12 ноября выразил глава страны Александр Стубб после разговора с Трампом.

«Нам в Европе, как и остальному миру, надо понять, что Дональд Трамп очень серьёзно настроен по поводу достижения в скором времени мирного соглашения. В период между выборами и инаугурацией существует окно возможности для таких переговоров», — заявил политик.

В свою очередь, Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVN24 допустил, что переговоры по решению украинского конфликта установят «новый мировой порядок» на десятилетия вперёд.

«Очевидно, что в воздухе висят решения масштаба Потсдамских», — цитирует ТАСС его слова.

При этом министр отметил, что для новой американской администрации вряд ли будет выгодно «катастрофическое поражение Украины».

Американские сомнения

Напомним, что Дональд Трамп во время предвыборной гонки обещал завершить конфликт на Украине едва ли не в первые 24 часа своего президентства. По его мнению, дальнейшая поддержка этой войны не отвечает американским интересам.

Его позицию разделяет сенатор Марко Рубио, которому прочат пост госсекретаря в администрации Трампа.

«Я считаю, что украинцы проявили невероятную смелость и выдержку, противостоя России, но в конечном счёте мы тут финансируем войну в патовом состоянии, и её нужно разрешить, потому что эту страну (Украину. — RT) отбросит на сотню лет назад», — сказал он в эфире Today 6 ноября.

С его точки зрения, в вопросе прекращения конфликта нужен здравый смысл.

О бессмысленности дальнейшего вкладывания средств в противостояние Киева Москве заявил и сенатор-республиканец Томми Табервилль. В комментарии Fox News 12 ноября он подчеркнул, что выступает против «отправки туда (на Украину. — RT) всех этих денег (свыше $200 млрд, по словам ведущей. — RT)».

«Я ни за цент не проголосовал. Они не могут победить. Я не хотел, чтобы эти люди гибли», — отметил политик.

По его мнению, Дональд Трамп сможет справиться с ситуацией, хотя ему, вероятно, придётся идти на какие-то уступки. «Но мы не можем и дальше отправлять туда деньги», — уверен Табервилль.

Тем не менее в Брюсселе остаются те, кто яростно отстаивает необходимость продолжения боевых действий на Украине.

Сменяющая Борреля на посту главы евродипломатии экс-премьер Эстонии Кая Каллас на слушаниях по утверждению её кандидатуры на пост 12 ноября заявила, что ЕС якобы отстаивает на Украине «европейскую безопасность и европейские принципы» и что победа Киева для содружества в приоритете. По её словам, нужно продолжать поддержку Киева и добиваться его победы в конфликте. Однако она не уточнила, что подразумевает под «победой» и как может быть достигнут мир.

«Мы видели, что, если есть соглашения, обеспечивающие мир в краткосрочной перспективе, длительного результата это не даёт и лишь приносит больше войн. Так произошло, например, с минскими договорённостями. Сейчас важно дать России понять: так нельзя», — заявила Каллас.

При этом она опустила тот момент, что Минские соглашения были уловкой со стороны Запада, чтобы дать Украине время «стать сильнее», как в декабре 2022 года признала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью изданию Die Zeit.

Эстонка считает, что для установления мира Россия должна «проиграть свою последнюю колониальную войну» и ЕС должен «приложить к этому усилия». Каллас также намерена на посту главы евродипломатии тесно сотрудничать с комиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом, экс-премьер-министром Литвы, известным своей антироссийской риторикой. В частности, он уже пообещал, что Еврокомиссия будет готовить ЕС к военной конфронтации с Россией, которая якобы «может испытать решимость НАТО и ЕС» в конце текущего десятилетия.

Сами всё разрушили

Эксперты отмечают, что сегодня в контексте тесной связки Евросоюза и США говорить о европейской архитектуре безопасности не приходится.

«Боррель не всё договаривает. У ЕС отсутствует не столько время на формирование новой системы безопасности, сколько финансовые ресурсы. Потому что все возможности, которые были у него на это, уже безвозвратно утрачены. Брюсселю нужно было думать об этом раньше, не допуская десуверенизации европейских государств и не впадая в зависимость от Соединённых Штатов», — отметил в беседе с RT политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.

В свою очередь, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в комментарии RT подчеркнул, что европолитики сами развалили имевшуюся архитектуру безопасности на европейском континенте.

«Сам Боррель для этого многое сделал, нагнетая обстановку и обостряя отношения с Россией. И теперь Европа оказалась заложницей своих принципов. Выбрав американский фарватер во внешней политике, Брюссель не может так просто покинуть его. Слишком высоки репутационные риски», — отметил он.

Несмотря на осознание своей аховой ситуации после победы Трампа на выборах президента США, европолитики не в состоянии прекратить следовать курсом администрации Байдена и продолжают транслировать лозунги, в которые сами уверовали, считает Ежов.

«К тому же стоит смотреть по персоналиям, кто громче всех кричит о необходимости и дальше развивать украинский конфликт. Каллас и Кубилюс — известные русофобы, открыто транслирующие свои антироссийский взгляды. Печально, что именно эти люди сейчас будут в верхушке Брюсселя. Ведь это будет означать фактический отказ ЕС от конструктивного диалога с Россией. Остальные же если и делают заявления о поддержке Киева, то делают их по инерции ввиду отсутствия выработки новой общей позиции на этот счёт», — сказал аналитик.

Он также отметил, что рано или поздно Западу придётся договариваться с Россией по поводу Украины и результаты этих переговоров действительно буду иметь большое влияние на Европу и остальной мир.

«Потому что в нынешнем конфликте опосредованно участвуют не только европейские страны и США, но и их партнёры. Те решения, которые будут приняты, те договорённости, которые будут достигнуты по решению украинского вопроса, они так или иначе лягут в основу новой архитектуры безопасности и нового мирового порядка. По их итогам будет очевиден новый баланс сил и сферы влияния. Потому что уже сейчас наблюдается пересмотр основ миропорядка и тектонические сдвиги в этом направлении», — заметил Ежов.

И конечно же, в будущем встанет вопрос о создании новой европейской архитектуры безопасности, которая невозможна без участия России, указал Вадим Козюлин.