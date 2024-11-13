Полиция начала задерживать участников пропалестинской акции в Амстердаме

В Амстердаме полицейские начали задерживать участников несогласованной демонстрации в поддержку Палестины на площади Дам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прибыв на место, полицейские «приказали демонстрантам уйти» и часть из них выполнила требование добровольно.

«Остальные демонстранты окружены сотрудниками полиции. Они задержаны», — сообщили правоохранители.

Всех задержанных сажают в автобусы, чтобы вывести с площади.

Известно, что в демонстрации приняли участие около 200 человек, они скандировали лозунги в поддержку Палестины.

Ранее после матча футбольной Лиги Европы между израильским «Маккаби» и местным «Аякс» произошла серия нападений на болельщиков ФК Израиля. В результате произошедшего пострадали, по меньшей мере, десять человек. Кроме того в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона «Амстердам Арена», где проходил матч. В результате акций пострадали пять человек, 62 участника задержали. После случившегося в Амстердаме ввели запрет на демонстрации в выходные и дополнительные меры. Однако пропалестинские демонстранты продолжают выходить на улицы города.