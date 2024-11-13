NYT: Украина изменила условия переговоров после победы Трампа

Киевские чиновники пересмотрели свою позицию по поводу мирного урегулирования украинского кризиса. По информации газеты The New York Times, внимание официальных лиц сместилось с территориальных вопросов на гарантии безопасности странами-союзниками.

«Киев рассматривает ускоренный график переговоров, продвигаемый избранным президентом США Дональдом Трампом. Он придает не меньшее значение получению гарантий безопасности, чем тому, где в конечном итоге может пройти линия прекращения огня. Защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие гарантии будут предоставлены для обеспечения режима прекращения огня», — говорится в материале NYT.

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На Западе боятся сценария, при котором Трамп может предложить мирные переговоры по формуле сенатора от Огайо Джей-Ди Вэнса. По плану американского политика, Киев в таком случае должен будет отказаться от территориальных претензий и членства в НАТО.