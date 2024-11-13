Ректора Киевского политеха поймали на плагиате

Ректор Киевского политехнического института Анатолий Мельниченко был пойман на плагиате российских авторов. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, Мельниченко воровал работы российских ученых во время работы над своей диссертацией. При этом ректор переводил тексты на украинский, а часть терминов заменил на аналогичные украинские слова. Впрочем, значительная часть его текстов все равно оставалась идентичной оригинальным работам, на которые он не оставлял ссылок.

«Диссертация Мельниченко “Преобразованные формы в воспитательных практиках современного социума” содержит огромные неотредактированные куски текста. И взяты они из российских источников. Ссылок на них, само собой, нет», — сообщили украинские СМИ.

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