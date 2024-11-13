Православная церковь и мудрые митрополиты могли бы стать мостиком мира между Украиной и Россией, считает покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Как раз вера, как раз православие, как раз церковь, как раз мудрые митрополиты, наставники — они бы могли быть этим мостиком мира, мостиком мира, который мог бы наконец-то наступить у нас в стране», — сказал Дмитрук в беседе с RT.

По его мнению, осознание этого может прийти к Украине скоро.

«Я бы не хотел прогнозы какие-то давать, но мне кажется, что первый этап избавления от Зеленского уже начался. Он уже неизбежен, он наступит очень скоро, в ближайшее время. Ну и период мира. Но я думаю, что мир на Украине наступит уже в 2025 году. Это моё субъективное мнение», — добавил депутат Рады.

Дмитрук также отметил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно и не нужно.