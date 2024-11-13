Салливан назвал главные угрозы для США

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан назвал главные угрозы национальной безопасности его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга с журналистами Салливан заявил, что главными угрозами в Белом доме считают ситуацию с Ираном, конкуренцию с Китаем, а также конфликт на Украине. При этом советник американского президента добавил, что эти проблемы могут стать определяющими для всего мира на несколько десятилетий вперед.

«Если смотреть на стратегическом уровне, то определяющей для мира на следующие 10, 20 и 30 лет является конкуренция с КНР. <...> Затем самым срочным вопросом является Иран и его прокси-группы», — заявил он.

Foreign Affairs: США стали считать угрозой нацбезопасности все подряд

Ранее Салливан заявил, что США реализуют 6 миллиардов долларов помощи Украине до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.