Стало известно, какие темы обсуждал Трамп с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью газете New York Post.

Трамп подчеркнул, что взгляды по двум этим темам у него с Байденом не совпадали.