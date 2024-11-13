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Трамп обсудил с Байденом Украину и Ближний Восток

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью газете New York Post.

Стало известно, какие темы обсуждал Трамп с Байденом
© globallookpress.com

Трамп подчеркнул, что взгляды по двум этим темам у него с Байденом не совпадали.

"Я хотел узнать его взгляды [по украинскому конфликту], и он поделился ими со мной. Мы также подробно говорили о ситуации на Ближнем Востоке, мне было важно понять его мнение о текущем положении дел", - отметил Трамп.

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