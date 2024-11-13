Стало известно, какие темы обсуждал Трамп с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с действующим президентом Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью газете New York Post.
Трамп подчеркнул, что взгляды по двум этим темам у него с Байденом не совпадали.
"Я хотел узнать его взгляды [по украинскому конфликту], и он поделился ими со мной. Мы также подробно говорили о ситуации на Ближнем Востоке, мне было важно понять его мнение о текущем положении дел", - отметил Трамп.