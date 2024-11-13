Каладзе: Саакашвили не выпустят из тюрьмы даже после помилования

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили не сможет выйти из тюрьмы, даже если будет помилован нынешним президентом Саломе Зурабишвили, так как против него возбуждены и другие уголовные дела. Об этом заявил в интервью телеканалу Imedi генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Насколько я знаю, происходит рассмотрение других важных дел против Саакашвили, и помилование президентом теряет смысл с той точки зрения, что если она (Зурабишвили - прим. ТАСС) и примет такое решение, то его не смогут выпустить, поскольку против него возбуждены другие важные дела", - сказал Каладзе.