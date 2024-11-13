Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины

Американский президент Джо Байден перед своим уходом с государственного поста запросит у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины. Об этом заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан во время брифинга.

«В следующие два месяца администрация просигнализирует конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», — отметил он.

Салливан также подчеркнул, что уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.

Ранее сообщалось, что Джо Байден попросит избранного президента США Дональда Трампа продолжить оказывать военную помощь Украине во время их встречи в Белом доме. В свою очередь, газета Huffington Post со ссылкой на спикера Палаты представителей написала, что республиканцы, предварительно одержавшие победу на выборах в обеих палатах Конгресса, не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме.

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Также американские СМИ на днях напомнили, что Дональд Трамп обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в первый день президентства. Предполагается, что 47-й американский лидер «пригласит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта».