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Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины

Американский президент Джо Байден перед своим уходом с государственного поста запросит у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины. Об этом заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан во время брифинга.

Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины
© globallookpress.com

«В следующие два месяца администрация просигнализирует конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», — отметил он.

Салливан также подчеркнул, что уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.

Ранее сообщалось, что Джо Байден попросит избранного президента США Дональда Трампа продолжить оказывать военную помощь Украине во время их встречи в Белом доме. В свою очередь, газета Huffington Post со ссылкой на спикера Палаты представителей написала, что республиканцы, предварительно одержавшие победу на выборах в обеих палатах Конгресса, не будут в скором времени принимать решения о помощи Украине и рассматривать пакеты по данной теме.

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Также американские СМИ на днях напомнили, что Дональд Трамп обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в первый день президентства. Предполагается, что 47-й американский лидер «пригласит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта».

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