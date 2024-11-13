Обвинение потребовало для Ле Пен пять лет тюрьмы

Прокуратура потребовала у суда запретить Марин Ле Пен, главе правой и ультраконсервативной партии «Национальное объединение», избираться в органы власти с применением приговора немедленно. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на источник.

В конце сентября в Париже начался судебный процесс против Марин Ле Пен и ряда членов её партии по делу об отмывании средств Европарламента путём якобы фиктивного найма ассистентов депутатов ЕП. Отмечается, что общий ущерб оценивается в €6,8 млн.

«Обвинение потребовало наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле, рассчитанной в зависимости от обязанностей каждого человека», — отметил источник.

При этом прокуратура потребовала, чтобы невозможность избираться в органы власти была применена немедленно, не дожидаясь апелляции.

Эксперты разъяснили, что такой приговор запрещает обвиняемым баллотироваться на будущих местных или национальных выборах.

Обвинение также потребовало приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, а два с электронным браслетом, а ее партию обязать выплатить штраф в размере €2 млн.

Ле Пен расценила требование прокуратуры о лишении свободы как попытку разрушить ее партию. В эфире телеканала BFMTV она также отвергла все обвинения.