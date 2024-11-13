Французская полиция применила слезоточивый газ на пропалестинской акции

Французская полиция применила слезоточивый газ во время разгона пропалестинской акции в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция состоялась накануне футбольного матча «Франция — Израиль» и прошла у вокзала Сен-Лазар. На митинг вышло несколько тысяч поддерживающих Палестину, но вскоре после старта акции начались столкновения с полицией. В какой-то момент митингующие стали бросать в полицию файеры и петарды, после чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Ранее пропалестинские активисты провели акцию в Нью-Йорке.