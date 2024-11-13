Боррель призвал ЕС изъять замороженные активы РФ

Уходящий 1 декабря с поста главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель призвал ЕС рассмотреть возможность экспроприации замороженных активов России, а не ограничиваться только доходами от их реинвестирования. Он сделал это заявление на слушаниях в Европарламенте, которые были посвящены отношениям между ЕС и США после избрания Дональда Трампа президентом, сообщает ТАСС.

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Боррель подчеркнул вероятность уменьшения американской помощи Украине после того, как Трамп возьмет власть, что, по его словам, вызывает много вопросов, в том числе о судьбе замороженных российских активов.

«Если мы используем доходы от них, чтобы финансировать украинскую оборонную промышленность, этого будет недостаточно. Нам нужно найти решение по поводу того, что мы делаем с самими активами, а не только с доходами от них», — сказал дипломат.

Боррель призвал срочно превратить Евросоюз в военный блок

24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ответные меры на использование Западом доходов от замороженных российских активов уже реализуются. Министр отметил, что в России есть замороженные средства «недружественных компаний, организаций», которые хранятся «на наших счетах».