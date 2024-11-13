Стало известно, почему Мелания Трамп не хочет жить в Белом доме

Жена победившего на выборах президента США Дональда Трампа Мелания, скорее всего, не будет на постоянной основе проживать в Белом доме после инаугурации супруга из-за их сына Бэррона и сформировавшегося у нее во Флориде круга профессионального общения. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в настоящее время идет обсуждение графика и места пребывания Мелании Трамп в роли первой леди. Однако, по мнению источников CNN, как и в первый президентский срок мужа, она планирует сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей.

Ожидается, что в течение следующих четырех лет Мелания Трамп будет проводить большую часть своего времени в семейной резиденции во Флориде, где у нее есть свой круг друзей и профессионального общения, и в Нью-Йорке, где в университете учится их сын Бэррон Трамп. При этом она по-прежнему будет участвовать в ключевых событиях и заниматься собственной повесткой в качестве первой леди.

В качестве подтверждения данного сценария CNN указывает на то, что одним из первых ее решений стало нежелание принять участие в традиционной символической встрече с нынешней первой леди Джилл Байден в Белом доме. Команда Трампа объяснила это занятостью, связанной с продвижением ее книги.