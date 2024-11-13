Боррель высказался о возможном соглашении по Украине между РФ и США

Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сообщество должно отвергнуть договоренности об урегулировании конфликта на Украине, если их разработают Россия и США без участия Брюсселя и Киева.

Такую позицию он изложил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям ЕС и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.