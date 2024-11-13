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Боррель призвал отвергнуть возможное соглашение по Украине между РФ и США без участия ЕС

Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сообщество должно отвергнуть договоренности об урегулировании конфликта на Украине, если их разработают Россия и США без участия Брюсселя и Киева.

Боррель высказался о возможном соглашении по Украине между РФ и США
© globallookpress.com

Такую позицию он изложил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям ЕС и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

"Евросоюз не может допустить заключения соглашений между Россией и США, которые оставят в стороне Евросоюз или Украину. Это отвергнет Украина, и это должен отвергнуть Евросоюз", - сказал Боррель.

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