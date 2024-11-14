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Белый дом: встреча Байдена и Си Цзиньпина пройдет 16 ноября в Перу

Действующий глава США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 16 ноября встретятся в столице Перу Лиме. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает ТАСС. По ее словам, двусторонние переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2024 года.

Белый дом назвал дату встречи Байдена и Си Цзиньпина
© Газета.Ru

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года также на саммите АТЭС, проходившем в Калифорнии. 13 ноября советник президента США Джейк Салливан назвал Китай в числе главных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.

10 ноября сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп планирует разрушить укрепляющиеся связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Действовать он планирует, объединяя стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе. Эта группа стран, которую западные эксперты называют "осью агрессоров", представляет собой "мощный фронт против американского доминирования", но Трамп нацелен на их раскол.

В мире
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