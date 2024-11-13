Стало известно, кто станет пресс-секретарем Белого Дома при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на роль пресс-секретаря Белого дома. Им после инаугурации политика в январе 2025 года станет известный журналист Такер Карлсон. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на офис политика.

Представители Трампа отметили, что Такер сделал выдающуюся карьеру в традиционных и вещательных СМИ и, несмотря на то, что всю жизнь был журналистом, является истинным американским патриотом.

«С Такером будет проще донести до американского народа девиз «Сделаем Америку снова великой», в отличие от нынешних актёров, которые пытаются сделать себе имя в пресс-службе Белого дома», — подчеркнули в офисе.

Карлсон родился в богатой семье в Сан-Франциско, учился в престижной школе-интернате в Род-Айленде. Вел популярные шоу, в настоящее время занят в ряде интернет-проектов, в рамках которых берет интервью у значимых персон.

Так, во время поездки в Москву, журналист взял интервью у президента России Владимира Путина и у русского философа Александра Дугина.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп определился с кандидатами на две ключевые должности в администрации: госсекретарем станет Марко Рубио, советником по нацбезопасности — Майк Уолтц.