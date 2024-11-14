Байден обсудит с Си Цзиньпином утверждения о военных КНДР в РФ

Действующий президент США Джо Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме 16 ноября, он планирует обсудить с китайским коллегой утверждения об отправке северокорейских военных в Россию, а также якобы их участии в спецоперации (СВО).

Об этом заявила на онлайн-брифинге представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

Байден на встрече с Трампом заявил, что поддержка Украины отвечает интересам США

«Я ожидаю, что президент выразит глубокую обеспокоенность по поводу поддержки КНР войны России против Украины, а также развертывания более 10 тысяч военнослужащих КНДР в России, где они начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками. Нас все больше беспокоят последствия этого развертывания в плане долгосрочной стабильности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе», — отметила представитель Белого дома.

Ранее в России ответили на заявление Госдепа об участии КНДР в украинском конфликте. Как сказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, эти подозрения не имеют под собой реальной основы. По его словам, у РФ действительно заключен договор с Северной Кореей о военно-техническом сотрудничестве, но это не означает обязательного участия страны в противостоянии с Украиной.