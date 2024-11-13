Раскрыты темы встречи Байдена с Си Цзиньпином

Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят утверждения об отправке в РФ и участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте.

Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен встрече глав двух государств, которая пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме 16 ноября.

"Президент [Байден] намерен использовать эту встречу для обсуждения областей, в которых имеются [двусторонние] разногласия, и того, как регулировать эти разногласия в предстоящий период. Я ожидаю, что президент выразит глубокую обеспокоенность по поводу поддержки КНР войны России против Украины, а также развертывания более 10 тыс. военнослужащих КНДР в России, где они начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками. Нас все больше беспокоят последствия этого развертывания в плане долгосрочной стабильности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала она.

Ранее российский президент Владимир Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать.

Как подчеркнул 31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США, выступая с утверждениями о каком бы то ни было присутствии военнослужащих КНДР в РФ в контексте спецоперации на Украине, сами указывают, что не имеют подтверждений этим тезисам. По его словам, по этой причине Кремль не комментирует такие спекуляции.