Стало известно о возмущении окружения Трампа из-за Маска
Окружение президента США Дональда Трампа возмущено тем, что американский предприниматель, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск ведет себя как сопрезидент Штатов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники из приближенных переизбранного президента.
«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали», — рассказал один из собеседников издания.
Почти постоянное пребывание Маска в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем предприниматель, рассказали источники. По их мнению, Маск переходит границы в своей роли человека, который поддержал республиканца на выборах.
«Он также, конечно, приписывает себе большую заслугу в победе президента. Хвастается [созданным им суперкомитетом] America PAC и X всем, кто готов слушать. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу перед ним. А президент никому ничего не должен», — рассказали NBC News.