Стало известно о возмущении окружения Трампа из-за Маска

Окружение президента США Дональда Трампа возмущено тем, что американский предприниматель, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск ведет себя как сопрезидент Штатов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники из приближенных переизбранного президента.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали», — рассказал один из собеседников издания.

Почти постоянное пребывание Маска в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем предприниматель, рассказали источники. По их мнению, Маск переходит границы в своей роли человека, который поддержал республиканца на выборах.