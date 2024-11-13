Шольц рассмешил депутатов фразой о деньгах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вызвал безудержный смех у депутатов в ходе выступления в Бундестаге, когда заявил, что страна якобы умеет обращаться с деньгами. Об этом пишет РЕН ТВ.

Выступление политика транслировалось 13 ноября на официальном сайте Бундестага. В ходе выступления он заявил, в частности, что поддержка Украины не должна происходить в ущерб социальному обеспечению немецких граждан.

«Я очень горжусь тем, что Германия хорошо умеет обращаться с деньгами», — подчеркнул Шольц.

Напомним, что по итогам итогам 2023 года экономика Германии, считающаяся крупнейшей в Европе, сократилась на 0,3 процента.

Шольц высказался о будущем отношений с США

В феврале 2024 года в Минфине ФРГ сообщили, что на фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет.