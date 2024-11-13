Избранный президент США Дональд Трамп пошутил, что «не может отделаться» от предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Такое заявление Трамп сделал во время своей встречи с республиканцами в Вашингтоне. По словам избранного президента, Маску очень нравится резиденция Трампа в Мар-а-Лаго, и политик «не может отделаться» от его общества. При этом ранее в американских СМИ появилась информация о том, что постоянное присутствие Маска в компании Трампа начинает раздражать приближенных политика.

Ранее Трамп назначил Илона Маска главной нового департамента эффективности правительства.