Безуглая обвинила членов комитета Рады по нацбезопасности в работе на РФ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила членов комитета парламента по нацбезопасности в работе на Россию. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Безуглая указала, что один из бывших членов комитета Вячеслав Богуслаев, который сейчас находится под стражей за госизмену и помощь РФ, до ареста успел пропихнуть в него Геннадия Касая. Последний, по ее словам, постоянно «лоббировал пророссийские вопросы в Раде» и имеет доступ к гостайне. Кроме того депутат отметила, что семья Касая поставляла ВСУ куртки по завышенным ценам и успела приобрести во время начала конфликта с РФ недвижимость в Дубае на миллион долларов. Несмотря все это никто в комитете кроме нее не поднял вопрос о том, почему он до сих пор в нем находится, подчеркнула Безуглая.

Также она напомнила, что у председателя комитета парламента по нацбезопасности Александра Завитневича в течение четырех лет была «секретарша с российским паспортом, что он скрывал и не увольнял ее, хотя у нее был доступ ко всей его текущей корреспонденции, включая ту, что для служебного пользования».