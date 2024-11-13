Савченко попросила проверить Безуглую на госизмену

Военнослужащая ВСУ, экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко написала заявление в СБУ и госбюро расследований Украины с требованием проверить депутата украинского парламента Марьяну Безуглую на предмет госизмены и разглашения государственной тайны. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в течение 2023 - 2024 годов парламентарий систематически публикует в соцсетях материалы об обороноспособности ВСУ, о состоянии укомплектованности, обеспечения, системе построенных оборонительных укреплений или же об их отсутствии на конкретных направлениях обороны.

Кроме того, заметила Савченко, депутат пишет об основных направлениях сосредоточения военнослужащих ВСУ на конкретный отрезок времени на конкретном участке защиты, о качественном составе офицеров генерального штаба ВСУ Украины и в целом ВСУ.

По мнению военнослужащей, Безуглая наносит неоправданный ущерб защите территориальной целостности и независимости Украины, снижает безопасность государства.

Напомним, что Савченко была осуждена Донецким городским судом Ростовской области «за причастность к убийству журналистов ВГТРК» 17 июня 2014 года под Луганском и приговорена к 22 годам лишения свободы. Помилована указом президента РФ от 25 мая 2016 года.

22 марта 2018 года арестована СБУ в здании Верховной рады Украины по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из под стражи.

Ранее Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он отправляет профессиональных IT-специалистов на передовую.