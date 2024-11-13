Трамп встретился с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп с небольшим опозданием прибыл в Белый дом на встречу с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Политики встретились в Овальном кабинете. Байден поприветствовал победившего на выборах республиканца рукопожатием и поздравил его с победой на выборах.

В беседе со своим бывшим соперником по предвыборной гонке Трамп заявил, что «политика — это непросто» и мир не всегда хорош, однако «сегодня мир хорош». Оба политика согласились с необходимостью мирной передачи власти. После этого журналистов попросили покинуть политиков.

Посещение Овального кабинета является традиционной частью мирной передачи власти. Четыре года назад, когда победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден, Трамп отказался принимать участие в этом ритуале.

Трамп захотел пойти на третий президентский срок

Ранее действующий американский президент Джо Байден призвал свою команду работать с победившим на выборах Дональдом Трампом для мирной передачи власти. Американский лидер подчеркнул, что не сомневается в честности и прозрачности избирательной системы США.