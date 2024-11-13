Президент Польши потерял кончик пальца

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть среднего пальца в результате несчастного случая дома. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В канцелярии главы государства уточнили, что с президентом несколько недель назад произошел несчастный случай, потребовалась небольшая процедура.

«[Дуда] чувствует себя хорошо, травма никоим образом не мешала исполнению государственных обязанностей», — уточнили в офисе.

Польский лидер появлялся с повязкой на пальце в октябре, однако на последних мероприятиях стал выходить в свет уже без нее, заметили журналисты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск 10 ноября перенес плановую операцию.