Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор намерен уйти в отставку

Спецпрокурор Джек Смит, который вел дела избранного президента США Дональда Трампа, хочет уйти в отставку. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации источника, Смит планирует завершить все текущие дела до января, после чего спецпрокурор собирается подать в отставку. При этом вместе с ним уйдут и члены его команды. Напомним, что ранее Трамп заявлял, что уволит Смита «в течение первых двух секунд» после своей инаугурации — таким образом, своим решением Смит может «обогнать» президентский указ об увольнении.

«Смит, который с момента вступления в должность два года назад действовал по принципу, что даже могущественный экс-президент не может быть выше закона, теперь оказался в оборонительной позиции, торопясь завершить два сложных расследования, замедленных судами и в конечном итоге ставших бесполезными из-за победы Трампа на выборах», — сообщает издание.

Источник также отмечает, что из-за недавнего решения Минюста США, Смит теперь не сможет предъявить обвинения Трампу — ранее в ведомстве решили, что судебные тяжбы могут помешать избранному президенту управлять государством.