Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу отношений между Германией и США. Он подчеркнул необходимость их укрепления на ближайшие десятилетия.

«Мы должны продолжать делать все для того, чтобы эти отношения продолжали развиваться в ближайшие десятилетия», — приводит слова Шольца «Интерфакс».

Он добавил, что это необходимо делать независимо от политической ситуации. Шольц отметил, что недавно имел «хороший разговор» с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Шольц заявил, что поздравил Трампа, но не созванивался с ним

Олаф Шольц и Дональд Трамп ранее провели переговоры по телефону. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. В ходе беседы лидеры договорились о координации усилий по восстановлению мира в Европе.