Основным кандидатом избранного президента США Дональда Трампа на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров о завершении конфликта является Брайан Хук. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Оно отмечает, что Хук в 2021 году присоединился к Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Он является адъюнкт-профессором Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка.

Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил о намерении Трампа назначить такого посланника. Будет назначен очень опытный и уважаемый спецпосланник, которому поручат добиться мирного соглашения, заявил один из источников телеканала, добавив, что это назначение может произойти в ближайшее время.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия будет судить о позиции Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта по конкретным шагам.