США обвинили сотрудника ЦРУ в раскрытии планов Израиля по Ирану

Власти США предъявили обвинения сотруднику ЦРУ Асифу Рахману в раскрытии секретных документов о планах Израиля по нанесению удара по Ирану. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники и судебные документы.

По данным издания, дело Рахмана рассматривается в федеральном суде в штате Вирджиния и включает два эпизода о преднамеренном удержании и передаче информации, касающейся нацобороны. Обвиняемого арестовали 12 ноября в Камбоджи и перевезли на остров Гуам, где он и предстанет перед судом 14 ноября.

Причиной обвинений стала утечка секретных документов, которые содержали спутниковые снимки, указывающие на планы Израиля нанести удар по Ирану в ответ на атаку Тегерана. Они начали распространяться в интернете в октябре. Отмечается, что Рахман имел доступ к этим документам.