Лидер немецкой оппозиции раскритиковал Шольца за «слова не от мира сего»

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц назвал высказывания действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «словами не от мира сего». Об этом сообщает Tagesschau.

Такое заявление он сделал во время дебатов по правительственной декларации Шольца. По словам Мерца, высказывания канцлера происходят «не от мира сего», а сам Шольц виноват в расколе правительственной коалиции.

«Вы живете в своем космосе. Вы разделяете страну. Вы несете ответственность за эти противоречия и разногласия», — заявил он.

Помимо этого Мерц также добавил, что Германия нуждается в принципиально другой политике, чем сейчас. Самыми слабыми ее сторонами, по словам оппозиционера, являются сферы экономики, миграции, безопасности и внешней политики.

Ранее немецкая оппозиция пообещала блокировать работу бундестага.