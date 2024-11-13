В США захотели создать группу для сопротивления Трампу

Ряд губернаторов из Демократической партии США формируют группу для сопротивления политике избранного американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Группа под названием "Губернаторы на защите демократии" должна стать механизмом, позволяющий демократическим штатам координировать усилия по противодействию правому курсу избранного президента Дональда Трампа», — утверждается в публикации.

По данным издания, инициаторами создания группы стали губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер и глава Колорадо Джаред Полис, входящие в Демпартию. Прицкер заявил, что Трамп намерен «привести в свою администрацию людей, которые являются абсолютными приверженцами его культа личности».

В материале подчеркивается, что подробности о планируемой деятельности группы остаются неясными. Кроме того, неизвестны имена и число губернаторов, присоединившихся к инициативе. При этом Прицкер сообщил, что вел переговоры с рядом губернаторов из Республиканской партии США.

8 ноября стало известно, что губернаторы-демократы захотели бросить вызов Трампу и «насмерть сражаться» за свои ценности.