Премьер Баварии рассказал, почему полмира смеется над Германией

Председатель Христианско-социального союза Баварии (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что полмира смеется над Германией после того, как развалилась правящая коалиция (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые", Свободная демократическая партия - СвДП).

"Дамы и господа, полмира смеется над Германией в свете того, какой театр мы устраиваем", - сказал премьер Баварии, выступая в Бундестаге.

Он напомнил, что ранее появилась информация о том, что для скорейшего проведения досрочных парламентских выборов в ФРГ даже не будет хватать бумаги для бюллетеней.

"Так что Польша предложила помочь Германии с бумагой", - заметил Зёдер. "Канцлер, важно не ваше эго, а благополучие страны", - подчеркнул он, обращаясь к Олафу Шольцу.

Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября канцлер Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (председателя СвДП) с поста министра финансов. Коалиция развалилась.

16 декабря Бундестаг обсудит вопрос о вотуме доверия правительству Шольца. Если депутаты Бундестага откажут ему в доверии, будут проведены досрочные выборы 23 февраля 2025 года. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил эту дату.