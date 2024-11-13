Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уклончиво ответил на вопрос об увеличении поддержки Украины в случае её сокращения со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили его рассказать, восполнят ли Соединенное Королевство и Брюссель пробел в случае отказа Вашингтона продолжать помогать Киеву.

«Мы решительны и тверды в нашей поддержке Украины. В последние недели я разговаривал с лидерами других стран о том, как мы можем поставить Украину в самую лучшую и крепкую позицию, и я продолжу эти обсуждения», — заметил Стармер.

Напомним, что сразу после избрания в июле 2024 года премьер заявил, что Лондон планирует и дальше поддерживать Украину.

Кроме того, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ноябре Стармер сообщил, что обсудил с французским коллегой подготовку Украины к зимним месяцам.