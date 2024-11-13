Израиль не получал уведомлений от Турции о разрыве отношений

Израиль еще не получил уведомлений со стороны Турции о разрыве дипломатических отношений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на израильское издание «Едиот ахронот».

Согласно сообщению источника, власти Израиля до сих пор не получили официального сообщения о том, что Турция разрывает с еврейским государством дипломатические отношения. Кроме того, турецкое посольство в Израиле продолжает свою работу в обычном режиме.

«Турецкое посольство в Тель-Авиве продолжает работу, а израильские власти заявляют, что не получали уведомлений о разрыве отношений», — сообщает источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Израилем.