Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Граница с Россией останется закрытой из-за сохраняющейся угрозы неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен, передает РИА Новости.

Напомним, что Хельсинки закрыли границу РФ в ноябре 2023 года. Причиной стал неконтролируемый поток беженцев из третьих стран, в котором Финляндия обвинила Россию. Москва эти обвинения отвергла, назвав их двойными стандартами Запада.