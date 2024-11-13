Финляндия отказалась открывать границу с Россией

В Финляндии заявили, что граница с РФ останется закрытой
Граница с Россией останется закрытой из-за сохраняющейся угрозы неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен, передает РИА Новости.
Напомним, что Хельсинки закрыли границу РФ в ноябре 2023 года. Причиной стал неконтролируемый поток беженцев из третьих стран, в котором Финляндия обвинила Россию. Москва эти обвинения отвергла, назвав их двойными стандартами Запада.
«Граница закрыта и картина угроз аналогична той, что была ранее. По оценкам властей, существует высокий риск того, что деятельность России возобновится, если граница будет открыта. На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы», — сказала Рантанен.