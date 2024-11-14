Стало известно о конфликте Маска с властями Италии

Президент Италии Серджио Маттарелла призвал основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска «не давать советов и уважать суверенитет Италии». Об этом сообщило издание La Repubblica.

© Lenta.ru

Конфликт между Маском и правительством Италии, о котором стало известно, начался 12 ноября. Бизнесмен на своей странице в социальной сети X отреагировал на решение суда в Риме отменить отправку в Албанию семи нелегальных мигрантов. Предприниматель посоветовал ответственным за это решение уйти.

Комментируя реакцию Маска, Маттарелла подчеркнул, что Италия способна сама принимать решения в соответствии со своей Конституцией.

«Любой человек, особенно если он, как было объявлено, собирается взять на себя важную роль в администрации дружественной и союзной страны, должен уважать суверенитет других и не может брать на себя задачу давать советы», — заявил Маттарелла.

Ранее сообщалось, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. По мнению республиканца, они проложат путь для его администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.