Парламентарии внесли в Бундестаг ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, документ подписали 112 депутатов, с инициативой выступили парламентарии из оппозиционного Христианско-демократического союза.

Авторы проекта надеются на спешное решение по данному вопросу до следующих парламентских выборов, пояснили журналисты.

Ранее ряд немецких политиков высказал опасение, что суду будет трудно доказать, что АдГ активно действует против Основного закона.

Кроме того, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что запрет правой партии «Альтернатива для Германии» в настоящее время маловероятен.

Политик отметили, что подобные попытки предпринимались и ранее, но завершались неудачей. Вместе с тем, добавил он, соответствующие органы должны продолжить наблюдение за деятельностью партии.