Дуда призвал перебазировать в Польшу войска США

Если есть те страны, которые недовольны тем, что имеют у себя американских солдат и военные базы, то Польша приглашает их перебазироваться к себе. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.

В настоящее время в Польше находится около десяти тысяч американских военных.

«Если в мире есть кто-то недовольный тем, что имеет у себя американских солдат, американские базы, то приезжайте к нам, перебазируйтесь. Мы всегда будем вас с радостью приветствовать», — сказал Дуда.

По его словам, отношения между Польшей и США являются «наилучшими в истории». Дуда назвал Вашингтон «самым большим другом и союзником» Варшавы. Также он указал, что Польша является крупнейшим импортером американского вооружения, в том числе ракетных установок HIMARS, систем противоракетной обороны Patriot, истребителей F-35, танков Abrams и вертолетов Apache.

Ранее Дуда раскрыл цель американской базы в Редзиково.