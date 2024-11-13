Пашинян отказался менять Конституцию Армении

Для Армении нет необходимости в изменении Конституции республики для мира с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны, пишет News.am.

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По его словам, конституция Азербайджана также содержит территориальные требования к Армении. Пашинян заявил, что Ереван не требует от Баку меня свой основной закон для заключения мира.

Он также заявил, что в Армении (как и в Азербайджане) действует верховенство международного права. Поэтому действовать будет в первую очередь заключенный международный мирный договор между республиками с закрепленной границей.

Ранее Пашинян рассказал об удовлетворенности от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алеивым на саммите БРИКС в Казани. По его словам, стороны обсудили еще раз готовящийся мирный договор, который установит дипломатические отношения между Ереваном и Баку.