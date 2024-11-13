Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны, открытая 13 ноября в Редзиково, направлена для отражения российских атак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

Отмечается, что база находится в 165 километрах от российской границы. Как объяснил Дуда, изначально власти Польши предполагали, что она будет направлена против возможного ракетного обстрела из Ирана.

«Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана"», — рассказал Дуда на открытии базы.

Впрочем, после Дуда подчеркнул, что на данный момент база предназначается для отражения обстрелов со стороны России. В данный момент на базе располагается радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS, а также антибаллистические ракеты Standard Missile-3.

Армия Польши стала третьей в НАТО по показателю численности

Ранее открытие базы в Редзиково прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.