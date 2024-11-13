Североатлантическому альянсу пора перестать жить в иллюзиях, где Украина якобы побеждает в конфликте с Россией, и взглянуть в лицо фактам. С таким призывом выступил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Он написал, что "новоназначенный" генсек НАТО Рютте утверждает "нам и себе" о том, что "Украина побеждает", несмотря на разрушенную экономику, необузданную коррупцию и потери в 800 тысяч человек. Боуз указал, что на территории республики "демократия под запретом и диктатор с абсолютной властью".

Таким образом журналист отреагировал на слова Марка Рютте о том, что благодаря помощи от Соединенных Штатов Украина якобы побеждает в конфликте с Россией.

12 ноября Рютте также заявил, что Европейский союз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы "изменить траекторию конфликта". Рютте также отметил, что поддержка Украины "отвечает интересам как Европы, так и США, и Индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии".