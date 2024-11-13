Пока вы не уснули: разрыв отношений Турции с Израилем и работа над «планом победы Зеленского»

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Турция разорвала отношения с Израилем

© EPA/TACC

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о разрыве отношений с Израилем, подчеркнув, что Анкара не предпринимает никаких шагов для их развития в будущем. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. Мы не предприняли ни одного шага для улучшения этих отношений в последующем процессе», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

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Блинкен рассказал о работе над выполнением «плана победы» Зеленского

© EPA/ТАСС

Вашингтон и его союзники в настоящее время работают над выполнением ряда требований, включенных украинским президентом Владимиром Зеленским в так называемый «план победы».

Об этом по итогам встречи с руководителем НАТО Марком Рютте заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

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Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС РФ по военным объектам в Киеве. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

Зеленский заявил, что «критически важно», чтобы ВСУ имели все необходимые средства для обороны. Он поблагодарил союзников Украины и напомнил, что поставка ракет для систем ПВО и выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере являются необходимыми усилиями.

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МИД предупредил Запад о разрушительном ответе в случае ударов ВСУ вглубь России

Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары по российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Захарова указала на публикацию в британских СМИ, где говорилось о намерениях премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона убедить президента США Джо Байдена дать Киеву разрешение на использование ракет Storm Shadow. По словам Захаровой, в Лондоне надеются, что Белый дом согласится на этот шаг до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

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Песков прокомментировал попытку захвата власти в Киргизии

Россия в рамках двусторонних механизмов сотрудничества постоянно находится на связи с властями Киргизии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание группы лиц, намеревавшихся захватить власть в республике.

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В Раде выступили с заявлением о поставках вооружения США ВСУ

Соединенные Штаты Америки "кинули" Киев в вопросах поставок необходимого снаряжения для Вооруженных сил Украины, по этой причине армия осталась наполовину безоружной. Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

В своем Telegram-канале он комментирует заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, процитированное изданием "Украинская правда". Представитель Пентагона сообщил, что с апреля 2024 года США поставили Украине 83% от обещанных боеприпасов, 67% обещанных возможностей ПВО и 60% средств огневого поражения.

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Впервые с 1998 года: ЦБ предупредил о резком сокращении налички

Объём налички в России сократится на 0,2 триллиона рублей.

Такой прогноз сделал Центральный банк страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Как полагают в регуляторе, сокращение наличных денег в обороте произойдёт по результатам текущего года. Как отметили специалисты, уменьшение объёма налички не регистрировалось в России с 1998 года.

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Сбежавших из российской воинской части солдат собирались отправить на СВО

Сбежавших из воинской части под Новосибирском солдат, по предварительным данным, хотели отправить на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает сетевое издание NGS.RU.

О побеге десяти военнослужащих стало известно утром 13 ноября.

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Стал известен предполагаемый убийца москвички на детской площадке

Убийцей москвички, тело которой нашли на детской площадке во дворе ЖК «Николин Парк» в Новой Москве, может быть ее 24-летняя дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, девушка занималась бизнесом и открыла свой коворкинг в Москве, но продолжала жить с матерью в ипотечной квартире в ЖК. По предварительной информации, она поругалась с родственницей, после чего та пошла пить виски во дворе. Дочка тоже вышла на улицу и ударила женщину по голове.

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СМИ: Леонтьев на юбилее Крутого «прощупывал почву» для возвращения в РФ

Telegram-канал Mash пишет, что народный артист России Валерий Леонтьев приехал на юбилейный концерт композитора Игоря Крутого, чтобы «прощупать почву» для окончательного возвращения в Россию. Как стало известно каналу, исполнитель таким образом решил проверить, актуален ли он и сможет ли зарабатывать в стране.

По информации канала, у Леонтьева есть план, согласно которому он засвечивается в РФ, показывает себя с хорошей стороны и после теплого приема публики все чаще приезжает в Москву с перспективой окончательного возвращения из Майами. Как пишут авторы канала, на концерте Крутого певец оценивал, насколько высокую цену можно назначать за выступление на корпоративах.

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